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Новости Software Михаил Андреев
Evil Dead The Game по «Зловещим мертвецам» выйдет в пятницу, 13-го мая
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Сетевой боевик Evil Dead The Game был анонсирован ещё в конце 2020-го года, однако его релиз неоднократно переносился. Что ж, сегодня стало известно, что в феврале — месяце, на который был в последний раз назначен релиз проекта — он также не выйдет. А выйдет 13-го мая, что, кстати, очень выпадает на пятницу.

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Причинами очередного переноса релиза авторы не поделились, поэтому хочется верить, что вызваны они объективными факторами, а не просто желанием сдвинуть дату выхода на более красивое и подходящее игре число.

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Evil Dead The Game создаётся для всех актуальных платформ, так что без внимания никто не останется.

#evil dead the game #saber interactivem boss team games
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