Оригинальненько, оригинальненько.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Сетевой боевик Evil Dead The Game был анонсирован ещё в конце 2020-го года, однако его релиз неоднократно переносился. Что ж, сегодня стало известно, что в феврале — месяце, на который был в последний раз назначен релиз проекта — он также не выйдет. А выйдет 13-го мая, что, кстати, очень выпадает на пятницу.

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Причинами очередного переноса релиза авторы не поделились, поэтому хочется верить, что вызваны они объективными факторами, а не просто желанием сдвинуть дату выхода на более красивое и подходящее игре число.

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Evil Dead The Game создаётся для всех актуальных платформ, так что без внимания никто не останется.