Крупнейшего в своём роде.

Даже если вы никогда не устанавливали в игры модификации, то наверняка хоть краем уха слышали про главный моддерский портал Nexus Mods, где собираются как моддеры, так и те, кто пользуются плодами их творчества. Итак, несмотря на то, что уже прошёл почти месяц 2022 года, администрация Nexus Mods решила сейчас подвести итоги года 2021-го.

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А итоги оказались внушительными. Например, по состоянию на конец прошлого года на Nexus Mods представлены модификации для более чем 1 550 видеоигр, что на 35 % больше, чем в 2020-м году. За прошлый год моддеры загрузили 330 тысяч файлов модификаций, или на 28 % больше, чем годом ранее. В среднем моддеры загружают на сайт около двух терабайт контента каждый месяц.

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Создатели модификаций получили от портала более девятисот тысяч долларов в качестве поощрений. Суммарно количество пользователей Nexus Mods перевалило за тридцать миллионов, а число загрузок различных модификаций превысило 5,4 млрд.