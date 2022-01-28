То есть, весь контент придётся получать с нуля. Однако оригинал продолжат поддерживать.

Несколько дней назад инсайдеры сообщили, что после слияния с Microsoft холдинг Activision Blizzard продолжит выпускать игры серии Call of Duty на консолях PlayStation ещё как минимум до 2024 года. В перечне этих игр серии оказались стандартные «колды»-ежегодники, а также некая Warzone 2, которая привлекла внимание многих фанатов королевской битвы в серии Call of Duty.

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Никакой официальной информации о данном проекте нет. Однако инсайдеры остались бы без хлеба, если бы не «сливали» в Сеть ранние сведения о готовящихся играх. Так, авторитетный инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, сообщил, что вопреки расхожему мнению Call of Duty Warzone 2 не станет гигантским обновлением-надстройкой для уже имеющейся Warzone. Наоборот — разработчики и издатель планируют выпустить и поддерживать её отдельно, параллельно заботясь и о первой части.

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Насколько известно Хендерсону, в Warzone 2 не будут учитываться достижения игроков в первой части, да и поле боя в ней будет новым и совершенно иным. К сожалению, на этом информация заканчивается: под занавес Хендерсон лишь упомянул, что выпустить Warzone 2 рассчитывали в конце этого года, но реальность продиктовала свои условия, и, скорее всего, её релиз состоится только в 2023-м.