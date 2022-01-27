Ожидаемо.

О том, что «режиссёрская версия» Death Stranding недолго будет PlayStation-эксклюзивом и всё-таки повторит историю предшественницы и доберётся до PC, нам известно ещё с начала января — именно тогда разработчики пообещали, что проект появится на компьютерах в этом году. Сегодня же Kojima Productions внесла ясность в вопрос «А когда точно?»: 30 марта.

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Обновление с оригинальной Death Stranding влетит в 599 рублей. Напомним, что «режиссёрская версия» — это своего рода расширенное издание игры, в которое вошли дополнительные сюжетные задания, новые локации, оружие, экипировка и специальные возможности вроде поддержки технологии XeSS. Весь достигнутый в оригинальной Death Stranding прогресс будет сохранён и перенесён в «режиссёрку».

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Приобрести игру можно будет как в Steam, так и в Epic Games Store. Скоро начнётся приём предварительных заказов.