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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft похоронит Hyper Scape в конце апреля
Сделать это следовало ещё в прошлом году. Только место в морге занимали.
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Летом 2020 года Ubisoft решила тоже попробовать откусить кусок вкуснейшего и душистого пирога под названием «Батл рояль». Много откусить не удалось: проект Hyper Scape, о котором вы вполне могли даже и не слышать, с треском провалился, и на протяжении полутора лет представлял собой лишь дырку в бюджете компании, в которую безвозвратно утекали материальные средства.

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Что ж, Ubisoft решила предать покойника земле: работа над Hyper Scape окончена, а с 28 апреля будут закрыты все игровые серверы. Несмотря на провал, Ubisoft считает полученный опыт ценным — он обязательно пригодится ей в дальнейшей трудовой деятельности.

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Строго говоря, Hyper Scape скончалась практически сразу после релиза, да и разработчики утратили энтузиазм, выпустив последнее обновление аж весной прошлого года. Об «онлайне» Hyper Scape, полагаем, говорить не стоит: все максимально плохо, что и стало причиной для решения об отправке проекта на свалку истории.

#ubisoft #hyper scape
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