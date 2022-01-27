Вы же держите на компьютере клиент EGS только для этого, правда же?

Компания Epic Games подвела итоги 2021 года в отношении своего цифрового магазина Epic Games Store. По такому случаю разработчики подготовили отдельную страницу с подробной статистикой и предельно наглядной инфографикой.

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Сначала упомянем самые важные моменты: аудитория EGS за отчётный период выросла на 34 миллиона (со 160 до 194 млн), а всего пользователи потратили 840 млн долларов (300 млн — на сторонние продукты). В 2020 году, напомним, геймеры «спустили» 700 млн и 265 млн соответственно.

За 2021 год EGS раздал 89 бесплатных игр, а пользователи загрузили их более 765 миллионов раз. Список самых популярных проектов тоже опубликован, вот он:

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Hitman III

Grand Theft Auto V

Far Cry 6

Chivalry II

Darkest Dungeon II

Fortnite

Kena: Bridge of Spirits

Rocket League

Genshin Impact

Отдельно Epic Games рассказала о новшествах сервиса, появившихся в 2021 году. Самой ожидаемой «фичей» стала корзина для покупок (Гейб в шоке!), также был представлен новый способ запуска игр, в которые пользователь играл в последнее время.

За прошедшие 12 месяцев команда поддержки Epic Games Store смогла реализовать следующие функциональные особенности:

улучшена панель общения и расширена функция контроля присутствия. Последняя тепреь позволяет пользователю увидеть, во что играют его друзья;

добавлены новые разделы на главной странице сайта: «Новые игры», «Самые покупаемые» и «Скоро появится», а также категории и жанры продаваемых в магазине продуктов;

появилась расширенная поддержка списка желаемого с настраиваемыми уведомлениями по электронной почте;

добавлен кошелёк Epic Games для пользователей из США и Канады. Он позволяет им переводить деньги непосредственно на учётную запись Epic Games;

улучшены страницы продуктов: теперь на них представлено больше информации и источников, с которыми можно ознакомиться;

новая рассылка Epic Games Store, на которую можно подписаться прямо в настройках профиля.

появилась поддержка 13 новых валют.

В конце большого сообщения с итогами года по Epic Games Store команда поддержки площадки рассказала об улучшениях для разработчиков и издателей, которые появятся в 2022 году.

Epic Games хотела предоставить разработчикам и издателям, которые пользуются платформой, полноценные инструменты для самостоятельной публикации продуктов. «Эпики» сделали огромный шаг в этом направлении в августе, когда успешно провели закрытое бета-тестирование своих средств публикации.

Партнёры Epic Games Store могут ожидать полноценного запуска инструментов для самостоятельной публикации в 2022 году. А игроки на платформе Epic Games Store по мере расширения нашего игрового каталога получат доступ к большему количеству хороших игр.

В число прочих обновлений для ключевых партнёров в этом году войдут:

улучшение портала для разработчиков и льготные условия применения PC Store Cross Play в рамках Epic Online Services;

PC Store Cross Play, который значительно упростит кроссплатформенный запуск многопользовательских игр для ПК, в том числе в Steam, Epic Games Store, Windows Store, GOG и в других магазинах.

Наконец, Epic Games не побоялась дать обещания игрокам на 2022 год по запланированным к реализациям «фичам» EGS. Самый главный момент: раздача бесплатных игр в текущем году продолжится!

По мнению Epic Games, система достижений — это первый шаг по введению в магазин подробных профилей игроков. В профилях игроки смогут просматривать все свои достижения сразу, отслеживать время игры в библиотеке и не только. Команда поддержки пообещала представить новые инструменты для фильтрации и организации библиотеки, функцияю отображения в библиотеке большего числа игр, а также создание функциональности для просмотра содержимого библиотеки за пределами программы запуска.

Про остальные запланированные вещи для магазина стоит рассказать тезисно:

дальнейшее развитие социальных функций площадки, в том числе возможностей для голосового общения для неиграющих пользователей;

функции сообществ, в том числе пользовательские рейтинги и опросы; игровые центры, которые позволят оставаться в курсе обновлений и новостей от издателей об играх;

расширение сферы применения кошелька Epic на весь остальной мир;

дальнейшее повышение быстродействия и эффективности программы запуска.

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Чтобы следить за успехами Epic Games Store, можно добавить в закладки план развития Epic Games Store.