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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Симулятор «университета мечты» Two Point Campus получил точную дату релиза
Придётся подождать ещё четыре месяца.
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Компания SEGA обнародовала точную дату релиза симулятора Two Point Campus, релиз проекта должен состояться 17 мая на ПК, Playstation, Xbox и Switch. Авторы также отметили, что в день своего выхода игра появится в Game Pass на Xbox и ПК.

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Напомним, в Two Point Campus пользователям нужно построить «университет своей мечты». Для этого нужно, как минимум, возвести кампус с лучшими столовыми (и учебными заведениями, разумеется) посреди лугов и полей округа Ту-Поинт. Симулятор позволяет всё обустраивать как по стандартным шаблонам, так и скрупулёзно занимаясь подбором места для каждого деревца.

Прокладка дорог в Two Point Campus организована с помощью простых и удобных инструментов. У вас будет возможность сажать роскошные коллекции уличных растений, размещать скамейки с фонтанами и скульптурами, а также высаживать живые изгороди.

Но не стоит забывать, что веселье и угар — ключевые компоненты грядущего проекта. Это проявляется, например, в выборе академических дисциплин студентов округа Ту-Поинт. Здесь можно открыть школу рыцарей, открыть кулинарию с обучением приготовления гигантских пицц и пирогов. Для повышения градуса сумасшествия важно нанимать лучших эксцентричных профессоров и безумных учёных и наблюдать после всего этого, как раскрывается академический потенциал студентов.

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«Тяжёлый труд — это ещё не всё. Познакомьтесь со своими студентами, изучите их характеры, желания и мечты. Организуйте студенческие клубы, кружки и концерты, чтобы им было где отдохнуть от зубрёжки. Окружите их друзьями, помогите им развивать отношения, относитесь к ним с заботой и чуткостью и позвольте им иногда наслаждаться жизнью. И тогда за годы обучения они превратятся в невероятных людей и гордость вашего университета» — гласит официальное описание к проекту.

#sega #two point campus
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