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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store началась распродажа, приуроченная к лунному Новому году
Что-то прикупить-таки можно.
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Раздача Daemon X Machina оказалась сегодня не единственной новостью, связанной с Epic Games Store. Параллельно с раздачей в магазине стартовала приуроченная к лунному Новому году распродажа, в рамках которой можно приобрести огромное количество игр со скидками, достигающими 75 %.

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В распродаже принимает участие как «проходняк», так и вполне достойные внимания проекты. В числе последних, например:

  • Red Dead Redemption 2 за 1 249 рублей (скидка 50 %);
  • Far Cry 6 за 1 624 рубля (скидка 35 %);
  • Cyberpunk 2077 за 999 рублей (скидка 50 %);
  • Kena Bridge of Spirits за 1 994 рубля (скидка 30 %);
  • Hitman 3 за 1 349 рублей (скидка 50 %).
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Кроме того, скидку можно дополнительно увеличить, использовав специальный купон на 650 рублей, который получат все, кто подпишутся на новостную рассылку Epic Games Store. Купоны будут действовать до 27 февраля. Распродажа же завершится значительно раньше — 10 февраля.

#epic games #epic games store
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