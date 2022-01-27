Подарков тут мало — надо решить проблемы.

В этом месяце студия IO Interactive сделала, казалось, невозможное: допустила ворох ошибок и недоработок, перенося Hitman 3 с PC на... PC. Версия игры для Steam оказалась настолько проблемной, что моментально утонула в критических отзывах и засияла оранжевым светом с 54-процентным средним пользовательским рейтингом.

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Как такое можно было допустить, непонятно, но сегодня представители студии-разработчика наконец-то прокомментировали ситуацию, заявив, что Steam-релиз «пошёл не по плану». Чтобы задобрить игроков, разработчики приняли решение предоставить им подарки.

Так, все обладатели базовой версии Hitman 3 в Steam получат бесплатное обновление до Deluxe-издания. Все обладатели Deluxe-издания, в свою очередь, бесплатно получат набор контента «Семь смертных грехов».

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Акция действует с сегодняшнего дня и вплоть до 19 февраля. Причём, принять участие в акции смогут и те, кто купят Hitman 3 до указанной даты, то есть, те, кто прекрасно знают о проблемах игры. Процесс автоматизирован: вы должны получить обновления сразу после запуска Steam и входа в свою учётную запись.