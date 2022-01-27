Возглавляет группу сценаристов.

Пару лет назад состоялся анонс ремейка первой «Готики». Проект, вроде бы, активно разрабатывается, а сегодня у нас появилось тому дополнительное подтверждение от энтузиаста Николаса Лецау, занимавшегося созданием диалогов и озвучкой гигантского мода Enderal для The Elder Scrolls V Skyrim.

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Как сообщил Лецау, его пригласили возглавить команду сценаристов ремейка «Готики». Естественно, отказываться от такого предложения, которое может случиться один раз в жизни, Лецау не стал.

Хорошо это или плохо? И то, и другое: хорошо, что ведущим сценаристом стал именно Лецау; плохо, что проект до сих пор находится в таком статусе производства, когда ему требуются сценаристы. А это, напоминаем, всего лишь ремейк, а не полностью новая игра в «Готической» франшизе.

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Когда обновлённая версия «Готики» появится в продаже, неизвестно. О таких вещах последнее время вообще лучше не задумываться.