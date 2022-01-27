Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сценарист гигантского мода Enderal для TES V Skyrim теперь работает над ремейком «Готики»
Возглавляет группу сценаристов.
анонсы и реклама
RTX 3050 на подходе в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
Падение цен на новые <b>RX 6500XT </b> - смотри
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты

Пару лет назад состоялся анонс ремейка первой «Готики». Проект, вроде бы, активно разрабатывается, а сегодня у нас появилось тому дополнительное подтверждение от энтузиаста Николаса Лецау, занимавшегося созданием диалогов и озвучкой гигантского мода Enderal для The Elder Scrolls V Skyrim.

реклама

Как сообщил Лецау, его пригласили возглавить команду сценаристов ремейка «Готики». Естественно, отказываться от такого предложения, которое может случиться один раз в жизни, Лецау не стал.

Хорошо это или плохо? И то, и другое: хорошо, что ведущим сценаристом стал именно Лецау; плохо, что проект до сих пор находится в таком статусе производства, когда ему требуются сценаристы. А это, напоминаем, всего лишь ремейк, а не полностью новая игра в «Готической» франшизе.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Когда обновлённая версия «Готики» появится в продаже, неизвестно. О таких вещах последнее время вообще лучше не задумываться.

#thq nordic #gothic #alkimia interactive
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Expeditions Rome уверяют, что создание студии NFT-контента не повлияет на проект
Галлия и Африка — в свежем трейлере стратегии Expeditions Rome
Релизный трейлер тактической ролевой игры Expeditions: Rome
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
56
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5
8
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 4
8
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
9
Новая Windows 11 стоит всего 14 долларов на распродаже в рамках празднования китайского Нового года

Сейчас обсуждают

Леди Яга
16:38
Снова слился. Ясно-понятно.
Названы рекомендованные цены моделей GeForce RTX 3050 от различных производителей
terenty79
16:38
так хант единственная дойная корова сейчас у крайтека. зачем он ее забрасывать будет, чтоб совсем без денег потом сидеть.
Не Crysis 4 единым: разработчики из Crytek представили очередное обновление для Hunt: Showdown
Motor Head
16:38
А кто тебе делает больно и чем ? ))))
Минфин озвучил позицию по регулированию криптовалют – контроль за всеми цифровыми переводами
aggile
16:37
хуящик и подписка лучший вариант
Названы рекомендованные цены моделей GeForce RTX 3050 от различных производителей
Profit
16:37
что... игровые проекты перейдут на "условно-бесплатную" модель с анальным донатом?) Это будет прекрасно же xD
Blizzard готовит новости о Warcraft, Overwatch и Diablo
Александр Тропин
16:36
Судя по посту автор тяжко болен головой. Рекомендовать 1050Ti почти за 30000 - это нужно с головой не дружить. Уж лучше на встройке AMD посидеть. Серьезные проекты что там, что там неиграбельны, а по ...
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ, а Radeon RX 6500 XT появилась в продаже за 43 000р
Vasyan
16:34
Бери мастерок и продолжай укладывать плитку
Европейские цены GeForce RTX 3050 оказались довольно низкими – идёт большая партия за 250 долларов
Vladimir Kamyshnikov
16:31
Если криптовалюты смогут потеснить банки из расчетов и кредитования, то да, это действительно будет будущее.
Виталик Бутерин рассказал об отказе от власти денег и назвал NFT технологией будущего
Winssy
16:30
Для этого у него есть NFT-вайфу)
Виталик Бутерин рассказал об отказе от власти денег и назвал NFT технологией будущего
Виктор Шторм
16:29
Мутное дело какое-то. Вот я произвожу процессор, говорю владельцу магазина мол буду давать тебе скидку 5% если будешь делать сборки на моем процессоре. И что? Нормальная ведь рыночная ситуация! АМД то...
AMD не получит $1.2 млрд штрафа от Intel, которые ЕС присудила выплатить ещё в 2009 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем