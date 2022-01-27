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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сети появился геймплей отменённой много лет назад Star Wars 1313
Такая игра была. Но недолго.
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Около десяти лет назад была представлена Star Wars 1313, главным героем которой должен был стать наёмник Боба Фетт с соответствующими его деятельности и историей целями и мотивами. В своё время проект произвёл впечатление на публику, однако менее чем год спустя разработку 1313 отменили на фоне слияния Lucasfilm (тогда LucasArts) с Disney, и с тех пор о данном проекте никто не вспоминал.

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До сегодняшнего дня, когда на просторах YouTube появилась 3-минутная нарезка геймплея, демонстрирующего прогулку Бобы Фетта по густонаселённому Корусанту в поисках своей цели.

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К сожалению, спустя все эти годы мы так и не узнали ни о сюжете Star Wars 1313, ни о целях, преследуемых героем. Учитывая, что здесь Боба Фетт ещё молод, логично предположить, что действие игры разворачивалось в промежутке между трилогией приквелов и трилогией сиквелов «Звёздных войн».

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omoikane
14:47
у амд не тоже самое, у них основной рост из за консолей и цпу. Видях они тупо заметно меньше производят(скорее всего в разы), так как основная часть квот отданная под цпу(в том числе консольные).
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ev_rus
14:47
Троль он, барыга, тащит с Германии Амд и толкает лохам. Его клиенты на Амд даже не играют в игры потом, не могут. Как и он сам.
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Savangard
14:46
Друг, я смотрю у тебя прям жёсткий стояк на эту карту, судя по количеству постов о ней.
Названы рекомендованные цены моделей GeForce RTX 3050 от различных производителей
ev_rus
14:46
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DimaUZB2001
14:45
она не майнится стоит LHR 3.0 лови минус
Европейские цены GeForce RTX 3050 оказались довольно низкими – идёт большая партия за 250 долларов
ev_rus
14:45
да, умственно отсталые всегда других считают за дураков.
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