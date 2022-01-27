Около десяти лет назад была представлена Star Wars 1313, главным героем которой должен был стать наёмник Боба Фетт с соответствующими его деятельности и историей целями и мотивами. В своё время проект произвёл впечатление на публику, однако менее чем год спустя разработку 1313 отменили на фоне слияния Lucasfilm (тогда LucasArts) с Disney, и с тех пор о данном проекте никто не вспоминал.
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До сегодняшнего дня, когда на просторах YouTube появилась 3-минутная нарезка геймплея, демонстрирующего прогулку Бобы Фетта по густонаселённому Корусанту в поисках своей цели.
К сожалению, спустя все эти годы мы так и не узнали ни о сюжете Star Wars 1313, ни о целях, преследуемых героем. Учитывая, что здесь Боба Фетт ещё молод, логично предположить, что действие игры разворачивалось в промежутке между трилогией приквелов и трилогией сиквелов «Звёздных войн».