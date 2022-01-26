Средневековый боевик For Honor от Ubisoft, быть может, и угасает, но разработчики поступают мудро и регулярно понемногу подбрасывают в костёр игры топливо в виде нового контента. Так, с завтрашнего дня в For Honor появится новый персонаж — Пиратка — и по такому случаю Ubisoft решила провести в игре выходные бесплатного доступа.
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Пройдут они с завтрашнего дня, 27 января, до понедельника, 31 января, на всех актуальных платформах.
Напомним, что For Honor вышла в 2017 году, и через две с половиной недельки будет отмечать своё пятилетие. Успешной в современном значении этого слова For Honor назвать, безусловно, нельзя, но своей преданной аудиторией игра всё же обладает. И Ubisoft эту аудиторию ценит.