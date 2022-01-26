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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В For Honor завтра стартует очередная акция выходных бесплатного доступа
Помните такую игру? Вот то-то и оно. Поэтому и бесплатные выходные постоянно.
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Средневековый боевик For Honor от Ubisoft, быть может, и угасает, но разработчики поступают мудро и регулярно понемногу подбрасывают в костёр игры топливо в виде нового контента. Так, с завтрашнего дня в For Honor появится новый персонаж — Пиратка — и по такому случаю Ubisoft решила провести в игре выходные бесплатного доступа.

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Пройдут они с завтрашнего дня, 27 января, до понедельника, 31 января, на всех актуальных платформах.

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Напомним, что For Honor вышла в 2017 году, и через две с половиной недельки будет отмечать своё пятилетие. Успешной в современном значении этого слова For Honor назвать, безусловно, нельзя, но своей преданной аудиторией игра всё же обладает. И Ubisoft эту аудиторию ценит.

#ubisoft #for honor
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Александр Тетюшин
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Ей цена 12-13 не более
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