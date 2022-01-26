Помните такую игру? Вот то-то и оно. Поэтому и бесплатные выходные постоянно.

Средневековый боевик For Honor от Ubisoft, быть может, и угасает, но разработчики поступают мудро и регулярно понемногу подбрасывают в костёр игры топливо в виде нового контента. Так, с завтрашнего дня в For Honor появится новый персонаж — Пиратка — и по такому случаю Ubisoft решила провести в игре выходные бесплатного доступа.

реклама

Пройдут они с завтрашнего дня, 27 января, до понедельника, 31 января, на всех актуальных платформах.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомним, что For Honor вышла в 2017 году, и через две с половиной недельки будет отмечать своё пятилетие. Успешной в современном значении этого слова For Honor назвать, безусловно, нельзя, но своей преданной аудиторией игра всё же обладает. И Ubisoft эту аудиторию ценит.