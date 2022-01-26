Пару десятков часов на сюжет, и ещё несколько десятков — на всё остальное.

В наше время, когда цены на видеоигры уже выходят за максимально допустимые рамки разумных, одним из немногих действенных способов привлечения внимания к проекту является упоминание продолжительности его прохождения. Идея в этом проста: если две игры стоят одинаковых денег для конечного потребителя, то более выгодной покупкой станет та, что предлагает за ту же сумму больше игрового контента. Числовым выражением количества контента принято считать время, необходимое на частичное или полное прохождение целевого проекта.

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И вот, Horizon Forbidden West, релиз которой состоится уже через несколько недель, займёт весьма конкурентную позицию в плане соотношения «цена—продолжительность». Как сообщил геймдиректор Forbidden West, продолжительность прохождения сюжетной линии новинки примерно соответствует таковой у Horizon Zero Dawn. Если верить открытым источникам, то в среднем геймеры тратили на выполнение сюжетных заданий в Horizon Zero Dawn по 22 часа.

В целом же контента в Horizon Forbidden West гораздо больше, поскольку помимо основной сюжетной линии здесь имеются и сторонние активности. Пока неясно, насколько их объём соотносится с Horizon Zero Dawn, где этот самый вторичный контент увеличивал время прохождения игры до 44—60 часов.

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Как бы то ни было, реальные числа станут известны 18 февраля — именно в этот день Horizon Forbidden West заявится на PlayStation 5 и PlayStation 4.