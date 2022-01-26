Первое изображение тоже на месте.

Зачастую новости из мира видеоигр поступают оттуда, откуда их меньше всего ждёшь. Так, сегодня журналисты издания Eurogamer заметили на странице китайского подразделения Crytek в социальной сети BiliBili «пост», в котором упоминается, что Crysis 4 находится в производстве. Известие снабжено специальным изображением, на котором можно разглядеть шлем нанокостюма, валяющийся, по всей видимости, на пережившей крупное военное столкновение территории.

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Как сообщается, подробности проекта появятся позже. Европейский офис Crytek пока не прокомментировал утечку от своих китайских коллег, поэтому пока что информацию следует воспринимать пусть и с небольшой, но всё же долей скептицизма.

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Напомним, что в этом году франшизе Crysis исполнится пятнадцать лет, а последний реально новый проект в серии был выпущен аж в 2013 году. Естественно, новинка уже давно напрашивается.