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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тираж Resident Evil Village приблизился к шести миллионам копий
5,7 млн, если точнее.
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Разработчики и издатели видеоигр любят большие числа: сотни часов геймплея, сотни актёров, миллионы проданных копий и так далее. Сегодня речь пойдёт именно о финансовых успехах одной отдельно взятой игры — Resident Evil Village; тираж которой, согласно официальному отчёту Capcom, на сегодняшний день составил 5,7 миллионов копий.

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Это лучший показатель в истории франшизы в плане скорости продаж. В целом же за длинную историю серии Resident Evil суммарный тираж всех её игр превысил 123 миллиона экземпляров. Что касается предыдущей игры серии — Resident Evil 7 — то она продолжает радовать Capcom достойными показателями продаж: уже шестой год подряд её тираж превышает один миллион копий в год.

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В целом Capcom довольна результатами: за отчётный период её выручка увеличилась на 36 %, а операционная прибыль — на 44 %. Компания продолжает работать сразу над несколькими игровыми проектами, дабы упрочить свои позиции на рынке.

#capcom #resident evil village
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