Как мы помним, онлайн-экшен PUBG: Battlegrounds с 12 января перешёл на условно-бесплатную модель распространения. После почти двух недель пребывания проекта в новом статусе разработчики из студии Krafton решили подвести промежуточные итоги, опубликовав занятную инфографику. Если что, речь идёт именно об успехах F2P-версии PUBG.
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Так, за две недели показатель роста аудитории оказался на 486 % выше по сравнению с аналогичным периодом после запуска платной версии игры в 2017 году. В день перехода на новую модель онлайн-экшен оказался на первом мете по числу находящихся онлайн пользователей, пиковое значение одновременно играющих выросло до 690 тысяч.
Самые высокие темпы роста аудитории зафиксированы на определённых региональных кластерах, среди них есть СНГ, Юго-Восточная Азия и Южная Америка. Разработчики отметили, что в этих регионах игроков стало больше на 537 %, а матче сыграно в три раза больше обычного.
Ещё из интересных данных новой инфографики:
- среднее время игры на ПК и консолях увеличилось в два раза по сравнению с неделей до перехода на условно-бесплатную модель;
- владельцы консолей PlayStation стали проводить в игре в пять раз больше времени;
- режим внутриигрового обучения стал самым востребованным контентом;
- Эрангель и Таэго — самые популярные карты бесплатной версии PUBG.
Разработчики из Krafton гордятся достигнутыми результатами, они решили отметить успешный переход PUBG на F2P выдачей награды за вход в игру. Активные игроки также могут рассчитывать на получение обликов персонажей «Орбитальный авангард». За всеми остальными подробностями следует обратиться к специальной заметке на официальном сайте проекта.