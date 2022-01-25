Прошлой весной студия Covenant, основанная экс-продюсером CD Projekt RED Стэном Юстом, представила вниманию игровой общественности тёмно-фэнтезийную стратегию под названием Gord в сеттинге славянской мифологии. С тех пор в отношении данного проекта была тишина, и вот, спустя почти девять месяцев авторы очнулись и опубликовали небольшой кинематографический тизер.
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В нём мы видим старца, взывающего к языческим божествам за помощью в период нужды, и, по всей видимости, добившегося желаемого. На этом видеоряд обрывается, недвусмысленно намекая нам на то, что за тизером последует полноценный видеоролик.
Геймплейно Gord представляет собой смесь стратегии, градостроительного симулятора и приключенческого боевика в мире тёмного фэнтези со всем, что сопутствует данному жанру. По плану, релиз должен состояться в этом году на PC и консолях текущего поколения. Коими, позволим себе уточнить, пора считать PlayStation 5 и Xbox Series.