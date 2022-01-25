Игрушка обещает быть интересной. По крайней мере, на бумаге.

Прошлой весной студия Covenant, основанная экс-продюсером CD Projekt RED Стэном Юстом, представила вниманию игровой общественности тёмно-фэнтезийную стратегию под названием Gord в сеттинге славянской мифологии. С тех пор в отношении данного проекта была тишина, и вот, спустя почти девять месяцев авторы очнулись и опубликовали небольшой кинематографический тизер.

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В нём мы видим старца, взывающего к языческим божествам за помощью в период нужды, и, по всей видимости, добившегося желаемого. На этом видеоряд обрывается, недвусмысленно намекая нам на то, что за тизером последует полноценный видеоролик.

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Геймплейно Gord представляет собой смесь стратегии, градостроительного симулятора и приключенческого боевика в мире тёмного фэнтези со всем, что сопутствует данному жанру. По плану, релиз должен состояться в этом году на PC и консолях текущего поколения. Коими, позволим себе уточнить, пора считать PlayStation 5 и Xbox Series.