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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Techland поделилась планами поддержки Dying Light 2 на ближайшие полгода: банды, DLC, испытания и события
Всё как обычно.
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Недавно польская студия Techland пообещала, что будет поддерживать свой грядущий зомби-боевик Dying Light 2 новым контентом на протяжении как минимум пяти лет. Что ж, планами на ближайшие полгода (до июня включительно) с нами уже поделились.

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Фронт работ у Techland достаточно плотный: каждый месяц нас ждёт какое-нибудь контентное добавление. Так, в феврале, спустя короткое время после релиза, в Dying Light 2 появятся новые банды (фракции) с соответствующими предметами и экипировкой. В марте игроков ждёт первые набор испытаний, в апреле — цикл событий «Мутировавшие заражённые», ну а в мае — второй набор испытаний. Июнь же будет ознаменован стартом продаж первого сюжетного дополнения.

Все последующие пять лет Dying Light 2 будут снабжать новыми историями, оружием, противниками, событиями, наборами контента, ну и крупными платными дополнениями. Хотя планы наполеоновские, но в случае с Techland можно верить, что студия сумеет их воплотить. Первая Dying Light, которая в ближайшие дни отметит седьмой день рождения, до сих пор получает новый контент: вчера, например, в игре стартовало сюжетное событие, посвящённое Спайку.

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Релиз Dying Light 2 же состоится 4 февраля.

#techland #dying light 2
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