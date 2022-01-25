Всё как обычно.

Недавно польская студия Techland пообещала, что будет поддерживать свой грядущий зомби-боевик Dying Light 2 новым контентом на протяжении как минимум пяти лет. Что ж, планами на ближайшие полгода (до июня включительно) с нами уже поделились.

реклама

Фронт работ у Techland достаточно плотный: каждый месяц нас ждёт какое-нибудь контентное добавление. Так, в феврале, спустя короткое время после релиза, в Dying Light 2 появятся новые банды (фракции) с соответствующими предметами и экипировкой. В марте игроков ждёт первые набор испытаний, в апреле — цикл событий «Мутировавшие заражённые», ну а в мае — второй набор испытаний. Июнь же будет ознаменован стартом продаж первого сюжетного дополнения.

Все последующие пять лет Dying Light 2 будут снабжать новыми историями, оружием, противниками, событиями, наборами контента, ну и крупными платными дополнениями. Хотя планы наполеоновские, но в случае с Techland можно верить, что студия сумеет их воплотить. Первая Dying Light, которая в ближайшие дни отметит седьмой день рождения, до сих пор получает новый контент: вчера, например, в игре стартовало сюжетное событие, посвящённое Спайку.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Релиз Dying Light 2 же состоится 4 февраля.