В конце прошлого года Rebellion порадовала игроков анонсом Sniper Elite 5 — новой части серии «высокоточных шутеров» про элитного снайпера Карла Фейрбёрна. С тех пор новостями о проекте разработчики не делились, но сегодня, спустя полтора месяца после анонса, решила-таки выйти на связь с публикацией кинематографического трейлера проекта.
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В нижеуказанном трейлере наш герой, выполняя свою боевую задачу, сам оказывается на мушке у вражеского снайпера. Финал в видеоролике открытый — нам самим предложено догадаться, кто осуществил выстрел, и выжил ли главный герой. Впрочем, вряд ли эти догадки, учитывая, кто главный герой Sniper Elite 5, имеют под собой какой-то смысл.
Напоминаем, что в Sniper Elite 5 мы отправимся в 1944 год в оккупированную нацистско-германскими войсками Францию. Карлу Фейрбёрну предстоит помочь французскому сопротивлению и раскрыть тайны суперсекретного нацистского проекта под кодовым названием «Кракен». Если не предотвратить воплощение этого проекта в жизнь, то это будет означать только одно — досрочную победу Третьего Рейха.
Релиз Sniper Elite 5, которая в плане геймплея больше тяготеет к «песочнице», запланирован на текущий год. Пока без конкретики.