Версия 3.0, всё серьёзно.

Самобытный паркур-экшен Severed Steel с киберпанком, замедлением времени, разрушаемым окружением и другими приятными особенностями получил третье по счёту обновление, которое стало самым крупным за всё время существования игры.

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Разработчики добавили туда 12 новых уровней, нового врага, новый режим пушки и многое другое. Про самое важное придётся рассказать подробнее.

Итак, в состав обновления вошло следующее «добро»:

Новый враг — Специалист. Обладает улучшенным оружием, увеличенной вдвое скоростью передвижения и повышенным здоровьем.

Новый режим оружия — метаграната. Принцип её работы схож с плазменной гранатой, но обновлённая версия обладает большим количеством зарядов и больнее бьёт.

12 новых уровней. Разработчики утверждают, что они больше оригинальных локаций, поэтому им пришлось слегка модернизировать искусственный интеллект. Изменения в ИИ также внесут свои коррективы в оригинальной версии проекта.

Новые виды оружия. Появился пистолет-пулемёт с глушителем, Deagle с глушителем, винтовка рычажного действия и обрез.

Из прочих улучшений для Severed Steel важно вспомнить о новых достижениях, правках в редакторе карт и балансе. Композитор Floating Door специально для нынешнего апдейта подготовил 16 новых треков.

С полным списком изменений можно ознакомиться вот по этой ссылке. Если через некоторое время вы ознакомитесь со всем подготовленным контентом третьего обновления, то приготовьтесь ждать четвёртое. Разработчики из Greylock Studio заявили, что работа над ним уже ведётся, а релиз запланирован на март нынешнего года. Именно тогда редактор уровней получит ещё больше возможностей, включая инструмент для создания собственных кампаний.

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Severed Steel доступна на ПК, а версии для консолей должны выйти в середине текущего года. В том же Steam у паркур-экшена есть 93 % рейтинга на основании более 1 тысячи отзывов.