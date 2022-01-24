Для большого ценителя.

Разработчики из испанской студии Gato должны будут в скором времени выпустить из раннего доступа тактическую ролевую игру The Waylanders. По такому случаю на официальном канале игрового издания IGN появилось новое большое геймплейное видео с демонстрацией различных особенностей проекта.

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На протяжении 20 минут игрок из видеоролика занимается изучением отдельной взятой локации из The Waylanders, ковыряясь подолгу в инвентаре, участвуя в сражениях и беседуя с местными NPC.

Изначально ролевой проект от Gato вышел в ранний доступ Steam летом 2020 года. За всё это время The Waylanders получил несколько важных апдейтов, но локации из видеоролика IGN в текущей версии клиента пока нет. Разработчики собираются добавить её только в релизную версию, которая должна выйти 2 февраля.

Финальная версия The Waylanders также порадует полноценной и завершённой сюжетной кампанией, призванной раскрыть тему странствий отряда кельтов по разным мирам. Представители Gato не планируют делать для своей игры большие сюжетные дополнения, но парочку квестов в составе какого-нибудь небольшого DLC могут выпустить.

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В данный момент The Waylanders доступна только на ПК, но её авторы рассматривают возможность выхода на других платформах. В Steam у проекта есть 70 % положительных отзывов на основании 238 отзывов.