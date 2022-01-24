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Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирована Daomei Village — польский «клон» Stardew Valley про деревню, императора и великое прощение
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Компания PlayWay анонсировала ещё один свой проект — пиксельный ролевой симулятор фермы Daomei Village. По такому случаю был выпущен первый трейлер с реальным игровым процессом. Для анализа представленного действа большим аналитиком быть не нужно — достаточно помнить, что речь идёт о клоне популярной Stardew Valley, но со своими уникальными геймплейными особенностями.

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Итак, Daomei Village расскажет историю героя, который стал неугоден китайскому императору и был сослан в деревню Даомей. Нашему будущему фермеру выдали 100 юаней, горстку риса, щепотку чая и несколько рабочих инструментов. После получения всего этого «добра» герою придётся заняться обустройством нового места и попытаться сделать из него прекрасный плодородный край.

В деревне Даомей всё не будет проходить гладко и по расписанию. Регулярно к нашему фермеру станут заглядывать сборщики налогов, поэтому деятельности придётся разворачивать быстро и максимально эффективно. А занятия тут самые разнообразные: разведение животных, сбор урожая, борьба с нарушителями.

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Конечная цель для главного персонажа Daomei Village — получение прощения от самого императора. Разработчики из польской студии Gameparic дали понять, что это действительно очень важно. Даты релиза у проекта до сих пор нет.

#playway #daomei village #gameparic
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