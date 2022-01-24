У тебя язык острый, а у меня... Ну, вы поняли.

Как и положено популярной королевской битве, Apex Legends регулярно получает обновления, в число которых также входят новые действующие лица — «Легенды». Так, следующей «легендой», которая пополнит когорту доступных для игры персонажей, станет Безумная Мэгги — бандитка, за которой тянется длинный шлейф различных серьёзных преступлений на территории Синдиката.

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Сегодня разработчики из Respawn Entertainment опубликовали специальный анимационный видеоролик, посвящённый Мэгги. Вернее, суду над ней и тем, насколько нагло бандитка ведёт себя по отношению к властям, в руках которых находится её судьба. Так сказать, если и уходить, то красиво и, желательно, громко хлопнув дверью.

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Мэгги вступит в бой 8 февраля вместе со стартом нового сезона «Неповиновение», подробности которого разработчики обещают огласить в ближайшее время.