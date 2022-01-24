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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Хидео Кодзима работает над маленьким, но увлекательным новым проектом
Сам мэтр считает, что он удивит геймеров.
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Хидео Кодзима, как и положено мэтру игровой индустрии, любит нагнетать таинственность вокруг своих новых проектов. В частности, сейчас японский геймдизайнер трудится над небольшим проектом с интересными механиками, который, как считает разработчик, приятно удивит игроков. Об этом Кодзима рассказал в рамках беседы с ведущим японской радиостанции J-Wave.

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Как уточняет Кодзима, его новый проект удивит именно своим игровым процессом: в плане масштабов и бюджета он достаточно скромен. В подробности знаменитый геймдизайнер, естественно, вдаваться не стал, отметив лишь, что его проект создаётся для традиционных (не VR и не AR) платформ, и что его (проекта) идея пришла к нему около четырёх—пяти лет назад.

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Стоит отметить, что это не единственный проект, над которым мэтр трудится вместе со своим коллективом Kojima Productions. В производстве в студии также находится некий масштабный проект, в который, если верить Кодзиме, захотят сыграть все. Ну, а верить ему или нет — личное дело каждого.

#kojima productions
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