А уже после релиза клиент игры распухнет от патчей и DLC.

В базе данных PlayStation Network появилась информация о размере грядущего автомобильного симулятора Gran Turismo 7 для PlayStation 5. Если не принимать в учёт патч первого дня, то проект займёт 89,45 Гбайт на накопителе устройства. Есть также информация от популярного Twitter-канала PlayStation Game Size, что предзагрузка игры начнётся 25 февраля, — то есть, за неделю до релиза. Последний запланирован на 4 марта на PS4 и PS5.

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Про Gran Turismo 7 следует напомнить, что данный симулятор на старте будет содержать в себе 420 автомобилей и свыше 90 гоночных треков. В последнее время разработчики игры довольно часто освещают её разные особенности — от редактора внешнего вида болида и до проработки окружения трасс.

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Если у вас есть консоль от Sony и вы заинтересованы в покупке Gran Turismo 7, то разработчики ещё с сентября прошлого года предлагают оформить предзаказ с гарантированным получением внутриигровых бонусов.