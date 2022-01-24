Празднование китайского Нового года в соревновательном шутере Overwatch начнётся уже завтра, 25 января, и продлится до 15 февраля. В рамках таких ивентов игрокам предлагают принять участие в различных испытаниях, за прохождение которых полагаются награды (скины, эмоции, граффити и много чего ещё).
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К сожалению, на момент публикации Blizzard пока не показала в Twitter ни одного нового облика персонажа, но обычно это делает. Видимо, ближе к старту самого ивента первые анонсы случатся.
Также на время действия мероприятия у игроков будет возможность обзавестись скинами и другими внутриигровыми предметами с прошлогодних ивентов по случаю празднования лунного Нового года.
🐯— Overwatch (@PlayOverwatch) January 23, 2022
Overwatch Year of the Tiger begins Jan 25. pic.twitter.com/ens818B2kV
Соревновательный шутер Overwatch доступен на ПК и консолях.