Techland продолжает нагнетать вокруг Dying Light 2 хайп, публикуя информацию, лишь косвенно связанную с игрой. Так, сегодня от разработчиков появилось сообщение о том, что в локализации зомби-боевика на всех поддерживаемых языках были задействованы 999 актёров.
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Важно понимать, что всего Dying Light 2 будет переведена на семнадцать языков, однако полная локализация, в которую включена озвучка, будет выполнена на десяти языках. Вот на этих десяти языках и задействованы 999 актёров. Проще говоря, по сто актёров на каждый язык.
Wondering if you’ll be able to play Dying Light 2 Stay Human in your mother tongue? Well, there’s a big chance that yes you will, as the game will be available in 17 languages! Fun fact: we needed 999 actors to deliver all lines of dialogues for all the versions. #DyingLight2 pic.twitter.com/LObCHaiJy1— Dying Light (@DyingLightGame) January 22, 2022
Учитывая, что основная сюжетная линия в Dying Light 2 рассчитана разработчиками на двадцать часов прохождения, а полное выполнение всех побочных заданий — на восемьдесят, то выглядит вполне справедливо.
Напоминаем, что релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на всех актуальных платформах.