999, если точнее. Это, видимо, специально для красивого числа.

Techland продолжает нагнетать вокруг Dying Light 2 хайп, публикуя информацию, лишь косвенно связанную с игрой. Так, сегодня от разработчиков появилось сообщение о том, что в локализации зомби-боевика на всех поддерживаемых языках были задействованы 999 актёров.

реклама

Важно понимать, что всего Dying Light 2 будет переведена на семнадцать языков, однако полная локализация, в которую включена озвучка, будет выполнена на десяти языках. Вот на этих десяти языках и задействованы 999 актёров. Проще говоря, по сто актёров на каждый язык.

Wondering if you’ll be able to play Dying Light 2 Stay Human in your mother tongue? Well, there’s a big chance that yes you will, as the game will be available in 17 languages! Fun fact: we needed 999 actors to deliver all lines of dialogues for all the versions. #DyingLight2 pic.twitter.com/LObCHaiJy1 — Dying Light (@DyingLightGame) January 22, 2022

Учитывая, что основная сюжетная линия в Dying Light 2 рассчитана разработчиками на двадцать часов прохождения, а полное выполнение всех побочных заданий — на восемьдесят, то выглядит вполне справедливо.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напоминаем, что релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на всех актуальных платформах.