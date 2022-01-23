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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для полной локализации Dying Light 2 на десять языков потребовалась почти тысяча актёров
999, если точнее. Это, видимо, специально для красивого числа.
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Techland продолжает нагнетать вокруг Dying Light 2 хайп, публикуя информацию, лишь косвенно связанную с игрой. Так, сегодня от разработчиков появилось сообщение о том, что в локализации зомби-боевика на всех поддерживаемых языках были задействованы 999 актёров.

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Важно понимать, что всего Dying Light 2 будет переведена на семнадцать языков, однако полная локализация, в которую включена озвучка, будет выполнена на десяти языках. Вот на этих десяти языках и задействованы 999 актёров. Проще говоря, по сто актёров на каждый язык.

Учитывая, что основная сюжетная линия в Dying Light 2 рассчитана разработчиками на двадцать часов прохождения, а полное выполнение всех побочных заданий — на восемьдесят, то выглядит вполне справедливо.

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Напоминаем, что релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на всех актуальных платформах.

#techland #dying light 2
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