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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: 40 минут геймплея GRID Legends с демонстрацией сюжетного режима
Там будут реальные актёры.
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Разработчики из Codemasters совместно с издательством Electronic Arts считают буквально своим долгом вести дополнительные беседы о сюжетном режиме грядущей гоночной игры GRID Legends. Вот и сейчас авторы проекта выпустили 40-минутный ролик, целиком и полностью посвящённый режиму Driven to Glory («Путь к славе»).

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Приятно, что представленный видеоряд содержит не только сюжетные вставки с реальными актёрами, но и кадры с реальным геймплеем. «Путь к славе» расскажет историю пилота-новичка, которого команда Seneca Racing приняла на должность второго пилота. Игроку придётся доказать всем подряд, что с выбором представители Seneca не ошиблись.

Благодаря предложенному видео можно узнать, что доморощенным пилотам в сюжетном режиме GRID Legends придётся меряться силами с представителями других конкурирующих команд (Volts и Ravenwest). За сорок минут разработчики показали много разных гонщиков, заезды на разных трассах с разными погодными условиями и многое другое.

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GRID Legends поступит в продажу 25 февраля на ПК (Steam, Origin), PlayStation и Xbox.

#electronic arts #codemasters #grid legends
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