Она, оказывается, начиналась.

Чем успешнее видеоигра, тем дольше разработчики обеспечивают её новым контентом. Ubisoft, будучи огромной компанией в игровой индустрии, создала большое количество достойных проектов и немало «проходняка». К сожалению, Watch Dogs Legion больше тяготеет ко второй когорте, поэтому на днях представители компании объявили о том, что обновление 5.6 для проекта стало последним.

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Это значит, что Watch Dogs Legion больше не будет получать контентные добавки в виде новых персонажей, миссий и тому подобного. Впрочем, совсем уж сильно расстраиваться не стоит: сетевой режим пока будет продолжать поддерживаться. В частности, Ubisoft объявила, что в Watch Dogs Legion уже стартовал пятый мультиплеерный сезон, после которого сезоны с третьего по пятый будут чередоваться, что позволит игрокам получить все пропущенные по тем или иным причинам награды. Иными словами, идёт зацикливание контента — главный признак клинической смерти игры и переключения команды разработчиков на создание новых проектов.

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Напомним, что Watch Dogs Legion вышла осенью 2020 года и успела получить за год с небольшим несколько дополнительных игровых режимов, троицу новых персонажей, а также сравнительно крупное дополнение с Эйденом Пирсом и Ренчем — главными героями предыдущих частей франшизы.