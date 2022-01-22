Это, вообще-то, очень много для подобного проекта.

Издательство Skybound Entertainment поделилось статистической информацией о вышедшем весной прошлого года стратегическом проекте The Walking Dead Survivors. Выяснилось, что данную стратегию-выживалку по мотивам «Ходячих мертвецов» за девять месяцев загрузили пятнадцать миллионов пользователей.

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В настоящее время The Walking Dead Survivors доступна в App Store и Google Play. Если вам кажется, что 15 миллионов загрузок за девять месяцев для мобильной игры — это мало, то здесь важно помнить, что проект, по большому счёту, практически никому неизвестен. Однако индустрия мобильных игр, особенно в азиатских государствах, столь огромна, что даже глубоко вторичный и даже третичный проект вполне способен собрать внушительную аудиторию.

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За неполный год The Walking Dead Survivors получила уже несколько обновлений, а совсем недавно в ней стартовал второй контентный сезон с новой локацией и противниками.