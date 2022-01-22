После выхода противоречивого ремастера Warcraft III: Reforged игроки долгое время ждали от Blizzard исправления всех технических ошибок и выполнения всех заявленных «фишек» в постановке кат-сцен. Разработчики исправили самые очевидные «баги», но до фундаментальных правок дело до сих пор не дошло. Вся надежда сейчас на талантливых мододелов, которые поставили перед собой цель довести ремейк третьего Warcraft до того внешнего вида, что мы видели в первых трейлерах.
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Есть такой талантливый модостроитель с ником InsaneMonster, именно он в кампании трудолюбивых единомышленников решился заняться исправлением поломанного Warcraft III: Reforged. С промежуточным результатом команды энтузиастов ознакомиться можно прямо сейчас. В конце 2021 года команда выпустила пролог Warcraft III: Reforged, посвящённый мини-кампании за Орду. Сейчас уже доступен для ознакомления первый акт сюжетной кампании за Альянс («Падение Лордерона»), который можно скачать на сайте Hive Workshop.
Обновлённая «модерская» версия кампании за Альянс может похвастаться переработанными внутриигровыми сюжетными роликами на движке игры, которые теперь максимально похожи на продемонстрированные в рамках Blizzcon 2018 сэмплы. Навигация на картах миссий была также улучшена, авторы не побоялись покопаться в системе настройки сложности и исправить ход всех сюжетных событий для лучшей привязки к «лору» игры.
Модерская версия первого акта поддерживает русский язык, если что. А ещё можно посмотреть трейлер модификации и оценить проделанную творческим объединением масштабную работу.