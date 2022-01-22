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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На старте продаж в Dying Light 2 не будет поддержки кроссплея
Но функция обновления с «пастгена» на «каррентген» присутствует. Как будто можно без неё.
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Как и у своей титулованной предшественницы, в Dying Light 2 будет представлен режим совместного прохождения, в рамках которого вы с другом или с тремя друзьями сможете наводить порядок в Городе и выполнять задания. Функция не то чтобы полезная, но в условиях пандемии и вот уже пятой волны коронавируса, когда желательно минимизировать контакты с людьми, может помочь сохранять общение с друзьями с наиболее близкими к вам интересами.

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Впрочем, не всё коту масленица: вчера разработчики Dying Light 2 объявили о том, что хоть режим кооператива в игре и представлен, но на старте продаж игры он будет поддержки кроссплея. Иными словами, чтобы играть вместе с друзьями, у всех вас должна быть одна и та же игровая платформа. В России и других странах СНГ, где, согласно опросам, преобладает PC-гейминг, это вряд ли станет большой проблемой.

Есть и хорошая новость: если вы купите Dying Light 2 для консоли прошлого поколения (PlayStation 4, Xbox One), то бесплатно получите обновление для консоли текущего поколения (PlayStation 5, Xbox Series).

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Недавно студия Techland пообещала, что будет поддерживать Dying Light 2 контентом на протяжении как минимум пяти лет. Надеемся, что в этот срок включено внедрение поддержки кроссплея. Ну, а релиз Dying Light 2 назначен на 4 февраля.

#techland #dying light 2
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