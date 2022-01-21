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Новости Software Игнатий Колыско
Приключенческая игра Syberia: The World Before получила точную дату релиза
До конца марта, как и было объявлено чуть ранее.
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Разработчики из французской студии Koalabs совместно с издательством Microids определились с датой выхода приключенческой игры «Сибирь: Память Прошлого» (локализованное название Syberia: The World Before). Финальная часть саги отправит игроков в «невероятное путешествие по континентам и эпохам» 18 марта 2022 года.

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Издательство также объявило, что цифровая версия игры будет доступна на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store (что мы и так давно знаем). Напомним, Syberia: The World Before продолжит историю Кейт Уолкер, но параллельно будет развивать историю новой героини, 17-летней Даны Роуз.

Известная по предыдущим частям серии Кейт Уолкер, попала в плен в соляной шахте и изо всех сил пытается выжить. А Дана Роуз в другом временном периоде готовится стать пианисткой, но все планы рушатся из-за надвигающейся Второй мировой войны.

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Кроме того, оригинальный саундтрек композитора Инона Зура, уже доступный на стриминговых платформах, будет выпущен на виниле одновременно с запуском игры.

#microids #syberia the world before #koalabs
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Syberia The World Before выйдет в конце марта
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