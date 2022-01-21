За 12 месяцев сервис смог удвоить количество подписчиков.

Аналитическая компания MIDiA опубликовала отчёт о росте музыкальных стриминговых сервисов в период со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года. По данным исследователей, общее количество подписчиков музыкальных сервисов на конец второго квартала 2021 года составило 523,9 миллиона пользователей. Это на 109,5 миллиона (или 26,4 %) выше показателей по предыдущему году.

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Среди музыкальных стриминговых сервисов безоговорочное лидерство удерживает Spotify (у него аж 31 % доли рынка), но это меньше, чем в прошлом году (тогда было 33 %). Следом идёт Apple Music с 15 % и Amazon Music с 13 % рынка.

Нелишним будет упомянуть данные по стриминговому сервису «Яндекс.Музыка». За отчётный период он смог удвоить количество подписчиков и впервые попасть в списки лучших с 2 % от доли рынка. В отчёте ещё упоминаются китайские Tencent Music Entertainment и NetEase Cloud Music, которые за год смогли привлечь 35,7 миллиона подписчиков.

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Всего же на Tencent Music Entertainment, NetEase Cloud Music и «Яндекс.Музыку» приходится 20 % рынка, но зато они смогли обеспечить 37 % общего роста рынка за отчётный период.