Даже сабреддит, ломившийся от «токсичных» комментариев, временно закрыли.

Можно ли допустить ворох ошибок, перенося PC-версию игры на PC? Казалось бы, невероятное развитие событий. Но студия IO Interactive делами подтверждает, что нет в этом мире ничего невозможного. Как известно, вчера у PC-версии Hitman 3 завершился период эксклюзивности для Epic Games Store, и игра наконец-то добралась до Steam. Казалось бы, вот оно — счастье; но реальность оказалась крайне плачевной.

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И на то есть несколько причин. Во-первых, после релиза в Steam у Hitman 3 резко взлетел ценник, составивший без малого 2 700 рублей, а во-вторых, в игре почему-то появились ошибки технического характера. Пользователи жалуются на проблемы с режимом «Неуловимой цели», некачественное воспроизведение игры в режиме VR и другие технические сложности.

Геймеры справедливо задаются вопросом, как можно было такое сотворить, перенося игру с ПК на ПК. Но, как мы уже отметили в первом абзаце, возможно всё, главное — постараться.

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Потоки справедливого гнева перетекли далеко за пределы пользовательских рецензий в Steam. Подраздел Hitman на известном портале Reddit и вовсе пришлось временно закрыть, потому что модераторы перестали справляться с потоком желчи и «токсичности» от пользователей. Теперь осталось дождаться комментария от IO Interactive: он как никогда необходим.