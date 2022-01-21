Но есть забавные исключения.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Организаторы профильной игровой выставки GDC 2022 опросили более 2700 человек, связанных с созданием игр, по поводу их отношения к NFT, криптовалюте, переработкам и другим актуальным вещам. По результатам опроса, только 7 % разработчиков «сильно заинтересованы» в добавлении NFT (невзаимозаменяемых токенах) для продажи уникальных косметических предметов в играх.

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70 % из общего числа опрошенных девелоперов вовсе не были заинтересованы в добавлении NFT, ещё 21 % не выступают против добавления токенов в игры. 1 % разработчиков уже сейчас трудится над добавлением NFT в свои проекты.

В списке вопросов для участников GDC 2022 была отдельно обозначена степень заинтересованности в криптовалюте как в платёжном способе. Цифры следующие:

72 % — точно нет;

21 % — может быть;

6 % — да;

1 % — уже реализовали.

Организаторы выставки также поинтересовались у разработчиков насчёт их отношения к социальной справедливости. Здесь результаты получились не менее интересными: 8 % активно выступает за социальную справедливость, 20 % готовы принять умеренное участие в подобных активностях, 24 % — мало заинтересованы в этом. Остальные разработчики не пытаются во всё это вникать.

Наконец, в опросе речь зашла о приоритетных платформах. Большая часть девелоперов ожидаемо призналась в своей приверженности PC, следом по списку идут PlayStation 5, Switch и Xbox Series. Если говорить об iOS и Android, то разработчики в равной степени заинтересованы в создании проектов для каждой из них. PlayStation 4 и Xbox One как игровые платформы уже никого не интересуют.

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Выставка Game Developers Conference 2022 (или GDC 2022) должна пройти с 21 по 25 марта текущего года в Moscone Center (Сан-Франциско).