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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Второй сезон Call of Duty Warzone и Vanguard задержится на две недели из-за жалоб сообщества
По крайней мере, такова официальная версия.
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В самом начале февраля в Call of Duty Warzone и Call of Duty Vanguard должен был стартовать второй совместный сезон. Должен был, но в итоге стартует двумя неделями позже — четырнадцатого февраля. Согласно официально объявленной причине, разработчики решили потратить дополнительное время на то, чтобы исправить недочёты, повысить стабильность, а также привести баланс в какой-никакой, но всё же порядок.

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Хотя звучит складно и даже приятно — нам параллельно пообещали чаще рассказывать о состоянии современных игр серии Call of Duty и оперативно устранять недоработки — но сообщество считает, что представители Activision таким образом замаскировали реальную причину переноса старта второго сезона.

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В декабре в отвечающей за Warzone студии Raven Software прошли забастовки по случаю увольнения целой группы тестировщиков, в результате которой отдел проверки качества сократился на 30 %. Естественно, забастовки привели к срыву сроков завершения работ над контентом второго сезона, из-за чего его и пришлось отложить почти на две недели.

#activision #call of duty warzone #raven software #call of duty vanguard
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