Полностью оптимизированных проектов там пока мало.

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На сайте базы игр SteamDB появилась отдельная категория игр, полностью протестированных на совместимость с портативной консолью Steam Deck. На момент написания данного материала эта отдельная страничка содержала сведения о 38 оптимизированных играх.

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Среди таких проектов есть Death Stranding, Dark Souls III и Portal 2. Разумеется, список этот будет пополняться. В базе есть ещё раздел Playable — туда попадают игры, которые уже можно опробовать на Steam Deck, но с определёнными ограничениями. В отдельных случаях разработчики занимаются подводкой текста под размеры карманной консоли.

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Напомним, поставки Steam Deck должны начаться в конце февраля 2022 года. Устройства сначала смогут получить жители стран «первой волны» запуска.