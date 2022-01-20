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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sony рассчитывает, что игры Activision Blizzard продолжат выходить на PlayStation и после перехода под крыло Microsoft
И на то есть причины: контракты.
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После того как Microsoft и Activision Blizzard объявили о 68,7-миллиардной сделке, в результате которой холдинг вместе со всеми его студиями и игровыми франшизами перейдёт под полный контроль редмондцев. После данной самой громкой в этом году новости из мира игровой индустрии по Сети закономерно забегали опасения о том, что огромное количество игр, которыми владеет Activision Blizzard, а после завершения сделки будет владеть Microsoft, перестанут выходить на платформах конкурента в лице Sony

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Хотя пока что поводов для волнений не было и нет, но всякое может случиться. Однако Sony, согласно сообщению издания The Wall Street Journal, рассчитывает на сохранение ранее заключенных компанией с Activision Blizzard договоров, по которым PlayStation входит в список целевых платформ выпускаемых холдингом игр.

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В ближайшее время, впрочем, переживать точно не стоит: сделка огромная, за один день не осуществляется, и должна будет пройти массу проверок государственными органами, в том числе антимонопольной комиссией. Только если сделка будет признана справедливой и не нарушающей антимонопольное законодательство США, её одобрят и позволят заключить. Компании ожидают, что вся юридическая сторона вопроса будет улажена до июля 2023 года, а до тех пор работа ведётся в прежнем режиме.

#microsoft #sony #acivision blizzard
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