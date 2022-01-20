Новость о покупке Microsoft холдинга Activision Blizzard столь крупная, что выходит далеко за рамки просто игровой индустрии, поэтому естественно, что обсуждать её под разными соусами и по разным информационным поводам её будут ещё долго. Впрочем, мы и не против, благо, что инфоповоды достойны внимания.
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Так, в беседе с изданием CNBC Фил Спенсер, ныне занимающий пост руководителя подразделения Microsoft Gaming, уточнил, чего компания собирается добиться, осуществив сделку о покупке Activision Blizzard. Ответ, в принципе, ожидаемый: у Activision Blizzard имеется огромный опыт в мобильном сегменте игровой индустрии. Спенсер прекрасно понимает, насколько значительной в общем «пироге» игровой индустрии является её мобильная часть, поэтому ресурсы Activision Blizzard помогут Microsoft продвинуться в этом достаточно слабо развитом в компании направлении.
Итак, приоритеты расставлены. Напоминаем, что Activision Blizzard обойдётся Microsoft в $68,7 млрд. Сначала, правда, сделку должны рассмотреть одобрить государственные службы. Дело небыстрое, поэтому компании рассчитывают, что все формальности будут завершены до июля 2023 года. До тех пор они трудятся в прежнем режиме (будто сделки не было).