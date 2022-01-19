Интересно, зачем.

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Разработчики из Creative Assembly поделились информацией о системных требованиях Total War Warhammer III. Учитывая, что проект, равно как и его предшественники, отнюдь не требовательный, логично было предположить, что его системные требования окажутся щадящими. Так оно и оказалось; если, конечно, не обращать внимание на то, что под установку новинки придётся выделить 120 Гбайт свободного пространства на накопителе.

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Минимальные требования:

процессор: Intel Core i3 или AMD Ryzen 3 (без детализации);

6 Гбайт оперативной памяти (8 Гбайт при использовании встроенного видеоядра);

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 900 серии или AMD Radeon RX 400 серии или Intel Iris Xe Graphics;

120 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 7.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 (без детализации);

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 5600 XT;

120 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10.

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Релиз —17 февраля.