Разработчики из Creative Assembly поделились информацией о системных требованиях Total War Warhammer III. Учитывая, что проект, равно как и его предшественники, отнюдь не требовательный, логично было предположить, что его системные требования окажутся щадящими. Так оно и оказалось; если, конечно, не обращать внимание на то, что под установку новинки придётся выделить 120 Гбайт свободного пространства на накопителе.
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Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i3 или AMD Ryzen 3 (без детализации);
- 6 Гбайт оперативной памяти (8 Гбайт при использовании встроенного видеоядра);
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 900 серии или AMD Radeon RX 400 серии или Intel Iris Xe Graphics;
- 120 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 7.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 (без детализации);
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 5600 XT;
- 120 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
- операционная система Windows 10.
Релиз —17 февраля.