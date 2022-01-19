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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Опасности и живописные локации в сюжетном трейлере Horizon Forbidden West
Элой предстоит многое пережить.
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Sony, которая трудно пережила новость о покупке Microsoft холдинга Activision Blizzard с возможным последующим исключением PlayStation из списка платформ, на которых будут выходить его игры, продолжает нагнетать хайп вокруг Horizon Forbidden West. Сегодня компания опубликовала сюжетный трейлер проекта, в котором знакомит нас с действующими лицами игры, с живописными локациями игрового мира, а также с многочисленными опасностями, которые главной героине Элой предстоит встретиться лицом к лицу.

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Релиз Horizon Forbidden West назначен на 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5. Пока неизвестно, заглянет игра на PC или нет. Предыдущая часть — Horizon Zero Dawn — добралась до компьютеров лишь спустя несколько лет после PlayStation.

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#horizon forbidden west
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