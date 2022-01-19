Аналитическая фирма GfK поделилась с широкой общественностью тройкой самых продаваемых игр в Европе вообще и в отдельных европейских странах, в том числе в России, в частности. Благодаря статистике GfK стало, например, известно, что в основном европейцы в прошлом году покупали FIFA 22, Mario Kart Deluxe и Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.
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Российские игроки же отличились полностью несовпадающими с общеевропейскими показателями вкусами к видеоиграм. Так, в России самыми популярными в плане продаж играми за прошлый год стали Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077 и Marvel’s Spider-Man Miles Morales.
Отметим, что Cyberpunk 2077 в прошлом году приняла участие в многочисленных распродажах, в том числе уходила за полцены, попутно получая исправляющие наиболее критические недоработки обновления, поэтому присутствие данного творения CD Projekt RED в российском «топе» вполне закономерно. Что же до общеевропейских показателей, то абсолютное лидерство FIFA 22 невольно наводит на определённые, отнюдь не позитивные мысли.