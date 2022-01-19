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В современных реалиях, напоминающих конец 90-х — начало 00-х в СНГ, когда домашний компьютер был доступной лишь немногим роскошью, публикация системных требований игр вновь обретает свой первоначальный смысл: заранее проверить, будет ли долгожданная игра хоть как-нибудь функционировать на вашей системе. В частности, сегодня появились системные требования грядущего гоночного проекта GRID Legends, с которыми мы и предлагаем ознакомиться.

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Если вспомнить, что перечисленному в нижеуказанных системных требованиях «железу» уже по 5—6 лет, и что они вполне могут быть адаптированы под бюджетные варианты современных процессоров и видеокарт, то они уже не выглядят столь внушительно. Тем не менее, перечислить их надо.

Минимальные требования:

процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX 4300;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon RX 460;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10/11.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 2600X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 590;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10/11.

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Релиз GRID Legends — 24 февраля на всех актуальных платформах. Игра будет защищена Denuvo.