В современных реалиях, напоминающих конец 90-х — начало 00-х в СНГ, когда домашний компьютер был доступной лишь немногим роскошью, публикация системных требований игр вновь обретает свой первоначальный смысл: заранее проверить, будет ли долгожданная игра хоть как-нибудь функционировать на вашей системе. В частности, сегодня появились системные требования грядущего гоночного проекта GRID Legends, с которыми мы и предлагаем ознакомиться.
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Если вспомнить, что перечисленному в нижеуказанных системных требованиях «железу» уже по 5—6 лет, и что они вполне могут быть адаптированы под бюджетные варианты современных процессоров и видеокарт, то они уже не выглядят столь внушительно. Тем не менее, перечислить их надо.
Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX 4300;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon RX 460;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10/11.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 2600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 590;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10/11.
Релиз GRID Legends — 24 февраля на всех актуальных платформах. Игра будет защищена Denuvo.