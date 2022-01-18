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Новости Software Игнатий Колыско
Консольная версия симулятора выживания Chernobylite получила обновления с новыми монстрами
На ПК оно вышло ещё в прошлом году.
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Разработчики из польской студии The Farm 51 выпустили обновление для симулятора выживания с элементами хоррора Chernobylite на PlayStation 4 и Xbox One. Апдейт добавляет в игру трёх новых монстров, доступных на ПК ещё с конца прошлого года.

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Также на консолях появились уникальные облики для оружия, а техническая часть Chernobylite была в очередной раз улучшена. Разработчики в описании к обновлению рассказали о внесённых корректировках в поведении Чёрного Сталкера. Авторы пообещали и дальше заниматься оптимизацией игрового клиента «выживастика», напомнив о скором релизе дополнения Autumn Dread.

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Всего в этом году для Chernobylite будет выпущено четыре обновления — причём, поквартально. В каждый набор включат платное и бесплатное DLC. Напомним, проект от польской студии The Farm 51 доступен на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

#the farm 51 #chernobylite
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