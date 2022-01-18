Компания Feral Interactive продолжает заниматься переносом достойных PC-игр на мобильные платформы. Сегодня студия объявила о том, что весной выпустит на устройствах под управлением Android и iOS популярную в своё время стратегию Total War Medieval II от Creative Assembly.
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Пока что конкретных подробностей грядущего релиза нет, но, по словам представителей Feral Interactive, с нами начнут ими делиться уже в ближайшее время. Какие подробности, впрочем, нужны, неясно: очевидно, что в техническом плане перед нами будет проект, схожий с аналогичным мобильным портом Rome Total War.