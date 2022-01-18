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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Стратегия Diplomacy is Not an Option выйдет в раннем доступе 9 февраля
Дату чуток скорректировали, но нестрашно.
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Разработчики из российский студии Door 407 сообщили о переносе даты релиза Diplomacy is Not an Option в раннем доступе Steam на 9 февраля. Авторы дали понять, что причина для переноса не совсем банальная — речь не идёт о нужных технических доработках. Представители Door 407 упомянули о запланированной после этой даты сезонное распродаже. Игра в таком случае могла не попасть в список рекомендуемых.

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Закрытое бета-тестирование Diplomacy is Not an Option должно начаться в самое ближайшее время, подробности мероприятия будут обнародованы позже.

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Diplomacy is Not an Option — это градостроительный симулятор с механиками защиты базы и внедрённой «песочницей». Игрок, выступая в роли средневекового правителя, пытается защитить вверенный ему город от внешних напастей.

#diplomacy is not an option #door 407
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