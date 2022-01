Дату чуток скорректировали, но нестрашно.

Разработчики из российский студии Door 407 сообщили о переносе даты релиза Diplomacy is Not an Option в раннем доступе Steam на 9 февраля. Авторы дали понять, что причина для переноса не совсем банальная — речь не идёт о нужных технических доработках. Представители Door 407 упомянули о запланированной после этой даты сезонное распродаже. Игра в таком случае могла не попасть в список рекомендуемых.



Закрытое бета-тестирование Diplomacy is Not an Option должно начаться в самое ближайшее время, подробности мероприятия будут обнародованы позже.

Diplomacy is Not an Option — это градостроительный симулятор с механиками защиты базы и внедрённой «песочницей». Игрок, выступая в роли средневекового правителя, пытается защитить вверенный ему город от внешних напастей.