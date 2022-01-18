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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер рассказал, при каком условии релиз Hogwarts Legacy могут отложить до следующего года
При труднодостижимом.
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Последнее время игровая индустрия находится в столь незавидном положении, что переносы релизов стали обыденностью. Вот и относительно Hogwarts Legacy — перспективного проекта по вселенной «Гарри Поттера» — начали гулять слухи о том, что, дескать, игру не успеют подготовить до конца текущего календарного года, и вынуждены будут отложить её релиз до года следующего.

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Авторитетный инсайдер AccountNGT этих мнений не разделяет. По его словам, Hogwarts Legacy отложат до следующего года только в одном случае: если наметится очень большая конкуренция — на запланированный период релиза «Наследия» придётся сразу несколько крупных проектов, которые могут оттянуть на себя пользовательскую базу.

Учитывая, что «Гарри Поттер» в своём роде уникален, и реальных конкурентов у него нет, трудно представить себе ситуацию, при которой WB Games испугается оттока аудитории.

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Напоминаем, что Hogwarts Legacy расскажет о событиях мире «Гарри Поттера» за век до непосредственного рождения волшебника-очкарика. Так что если вы хотели увидеть в «Наследии» троицу юных друзей-волшебников, то вам в другие игры по франшизе.

#avalanche studios #wb games #hogwarts legacy
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