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Команда поддержки Steam представила список основных изменений, которые будут внедрены в цифровой сервис по результатам тринадцатого по счёту «эксперимента», который должен улучшить его функциональные возможности.

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Так, Valve упростила дизайн области над фильтруемым списком продуктов. Был улучшен поиск по меткам — теперь поджанры сведены в один список для более быстрого и удобного доступа. Раздел со скидками отныне называется «Текущие предложения» — внимание теперь будет больше уделяться не размеру скидок, а на популярности предложений по акции. Наконец, основная карусель с предложениями отныне сможет учитывать настройки поиска в магазине. Именно поэтому в ней больше не будут отображаться скрытые игры.

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После получения соответствующего апдейта клиент Steam также будет более стабильно работать (речь идёт о дежурном исправлении различных ошибок).