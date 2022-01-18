Команда поддержки Steam представила список основных изменений, которые будут внедрены в цифровой сервис по результатам тринадцатого по счёту «эксперимента», который должен улучшить его функциональные возможности.
реклама
Так, Valve упростила дизайн области над фильтруемым списком продуктов. Был улучшен поиск по меткам — теперь поджанры сведены в один список для более быстрого и удобного доступа. Раздел со скидками отныне называется «Текущие предложения» — внимание теперь будет больше уделяться не размеру скидок, а на популярности предложений по акции. Наконец, основная карусель с предложениями отныне сможет учитывать настройки поиска в магазине. Именно поэтому в ней больше не будут отображаться скрытые игры.
После получения соответствующего апдейта клиент Steam также будет более стабильно работать (речь идёт о дежурном исправлении различных ошибок).