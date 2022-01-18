Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Valve улучшила поиск по меткам в Steam и поработала над дизайном клиента
Как там дела у EGS, кстати?
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Команда поддержки Steam представила список основных изменений, которые будут внедрены в цифровой сервис по результатам тринадцатого по счёту «эксперимента», который должен улучшить его функциональные возможности.

реклама

Так, Valve упростила дизайн области над фильтруемым списком продуктов. Был улучшен поиск по меткам — теперь поджанры сведены в один список для более быстрого и удобного доступа. Раздел со скидками отныне называется «Текущие предложения» — внимание теперь будет больше уделяться не размеру скидок, а на популярности предложений по акции. Наконец, основная карусель с предложениями отныне сможет учитывать настройки поиска в магазине. Именно поэтому в ней больше не будут отображаться скрытые игры.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

После получения соответствующего апдейта клиент Steam также будет более стабильно работать (речь идёт о дежурном исправлении различных ошибок).

#steam #valve
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

God of War закономерно возглавила чарт продаж в Steam на этой неделе
Steam второй раз за этот месяц обновил рекорд «онлайна»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
33
Моё кунг-фу круче твоего - тест четырех китайских процессорных кулеров
40
Самая большая опасность искусственного интеллекта не Скайнет, а людские предрассудки
35
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
14
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
36
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания Remaster
4
Мини-обзор мини-саундбара Genius USB SoundBar 100
8
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Замена PMMA Fiber Optic Cable на ROG Strix GeForce® GTX
9

Сейчас обсуждают

Elektron777
14:59
Мистер Куртка заботится о геймерах ))).. Даже память GDDR6 не пожалел, а то сейчас даже на 1030, а то сейчас пошла мода даже на 1030 GDDR4 лепить.
NVIDIA GeForce GT 1030 оказалась на треть быстрее таинственной GeForce GT 1010
Вова Огонь
14:56
Потому что ты тупой! Какой нафик майкросфт? Я тебе говорю, что я не хохол, но ты, бестолочь, продолжаешь пилить свою шарманку дальше, приплетая ещё порошенко с майкрософтом. Ты логически правильно мыс...
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
Академик
14:55
И быстро сертифицируют СП2, стимулятор сработает мгновенно.
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
Шамиль Джанболатов
14:51
Вообще слышал, что масоны от пришельцев взяли новые технологии, для компенсации этого другие пришельцы передавали Путину тоже свои технологии. Основные базы пришельцев, старших братьев по разуму, конт...
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Civilian
14:50
> Если TSMC перекроют доступ, то его перекроют и Китаю Не вижу связи России с Китаев в плане доступа к TSMC. > а Китай в ближайший месяц решит этот вопрос, правда после этого пострадает весь мир Та...
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
Шамиль Джанболатов
14:49
А, теперь понятно, почему военные компани на выставках выставили беспилотники с Алиэкспресс.
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
[Zero]
14:49
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
omoikane
14:48
Какая разница сваливать это на пару больших с гипертрейдингом ядер или на кучу мелких? Лол я как обладатель 12700к говорю что говно это идея для десктопов :D Профиту для десктопов ноль, ладно бы ток в...
Глава Intel увидел AMD в зеркале заднего вида и больше не намерен отдавать майку лидера
Шамиль Джанболатов
14:48
А, теперь понятно, почему военные компани на выставках выставили беспилотники с Алиэкспресс
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Шамиль Джанболатов
14:47
Поэтому в Казахстане до сих пор рождаются мутанты?
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем