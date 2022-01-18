Хотя God of War признана как лучший PC-порт некогда PlayStation-эксклюзивной игры, все возможные варианты комбинаций компьютерного «железа» перебрать практически нереально, поэтому у определённой крайне немногочисленной прослойки геймеров наблюдается проблема «вылетов» игры на рабочий стол с сообщением о нехватке памяти.
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Как сообщили представители студии Santa Monica, им известно о данной проблеме, и уточнили, что наиболее часто она проявляется на системах, в которые установлены процессоры Intel Core 12-го поколения. Студия уже работает над обновлением, которое исправит данную ошибку, а до тех пор предлагает загрузить его бета-версию в соответствующей вкладке в свойствах God of War в Steam.
Данное решение пока не панацея, поэтому разработчики заранее советуют не удивляться и не расстраиваться, если после установки «беты» обновления проблема вылетов игры не уйдёт. Когда обновление будет доступно в полноценном рабочем варианте, пока не сообщается.
Напоминаем, что God of War на сегодняшний день — самая высокооценённая и популярная в плане «онлайна» PC-версия игры от внутренних студий Sony.