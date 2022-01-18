Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы God of War предложили временное решение редкой проблемы «вылетов» игры на PC
Проблема нечастая, но она есть, и её решат.
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Хотя God of War признана как лучший PC-порт некогда PlayStation-эксклюзивной игры, все возможные варианты комбинаций компьютерного «железа» перебрать практически нереально, поэтому у определённой крайне немногочисленной прослойки геймеров наблюдается проблема «вылетов» игры на рабочий стол с сообщением о нехватке памяти.

реклама

Как сообщили представители студии Santa Monica, им известно о данной проблеме, и уточнили, что наиболее часто она проявляется на системах, в которые установлены процессоры Intel Core 12-го поколения. Студия уже работает над обновлением, которое исправит данную ошибку, а до тех пор предлагает загрузить его бета-версию в соответствующей вкладке в свойствах God of War в Steam.

Данное решение пока не панацея, поэтому разработчики заранее советуют не удивляться и не расстраиваться, если после установки «беты» обновления проблема вылетов игры не уйдёт. Когда обновление будет доступно в полноценном рабочем варианте, пока не сообщается.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напоминаем, что God of War на сегодняшний день — самая высокооценённая и популярная в плане «онлайна» PC-версия игры от внутренних студий Sony.

#god of war
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игроки в восторге от PC-версии God of War — 97 % положительных отзывов в Steam
Геймдиректор God of War объяснил, как получаются плохие порты игр на PC
God of War закономерно возглавила чарт продаж в Steam на этой неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
22
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
31
Самая большая опасность искусственного интеллекта не Скайнет, а людские предрассудки
32
Моё кунг-фу круче твоего - тест четырех китайских процессорных кулеров
39
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
27
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания Remaster
4
Мини-обзор мини-саундбара Genius USB SoundBar 100
5
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Замена PMMA Fiber Optic Cable на ROG Strix GeForce® GTX
9

Сейчас обсуждают

Константин Марков
02:21
11 ещё хуже
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Константин Марков
02:19
Я ненавижу Windows. Я пользуюсь ей уже 15 лет и за всё время я возненавидел её. Это такое лютое Г. Если я буду описывать всё что со мной случалось за это время, то пост будет длинной в хорошую увесист...
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Bratken
02:18
125$ не такая большая сумма. Можно пару-тройку коробасов взять
Японский магазин разыгрывает видеокарты NVIDIA и AMD – GeForce RTX 3090 можно получить за $125
Дмитрий
02:15
Цены за бугром падают на старые затычки у нас тоже но совсем мало.
Во Франции за Radeon RX 6500 XT просят 430 долларов, а в РФ карта может стоить дороже 40 000 р
REY_B_
02:13
Вообще-то, Крым, Донецк, Луганск, Харьков, Одессу... Украина сама "аннексировала". Хочет ли народ, никого не спрашивали. Т.е. сделали "насильственно". Понятно, что в "одностороннем порядке". Если наро...
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
Дмитрий
02:11
У российских барыг и то и то по 170-180
Во Франции за Radeon RX 6500 XT просят 430 долларов, а в РФ карта может стоить дороже 40 000 р
Civilian
02:10
Часть 2 ответа: > телевизоры, мозги машин См. пункт 2 из рассуждений выше. В первую очередь энергопотребление. Хочешь чтобы телевизор взвывал кулерами при старте? В машине у тебя тоже есть генерато...
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
Дмитрий
02:10
так 2060 мощьнее)
Во Франции за Radeon RX 6500 XT просят 430 долларов, а в РФ карта может стоить дороже 40 000 р
Civilian
02:10
Часть 1 ответа: > сначала надо перетащить оборудование на эльбрусы, где не нужна дохерища скорость, типа банкоматы Есть пара но: 1. Зачем? Что это даст банкам? 2. Цена. Сейчас в банкомате какое-то п...
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
Kasyan
02:09
Действительно, мы вам вырыли котлован, можете начинать строить дом. На счет школ и садов, мне это напоминает мантру вместолевого Бондаренко, что типа при советской власти не закрыли школы, как выяснил...
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем